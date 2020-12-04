İsrail istihbaratı İranlı bilim insanlarını tehdit etti

İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen, Batı'da "İran nükleer programının babası" olarak anılan nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin geçen hafta suikast sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Walla portalında yer alan habere göre Cohen, yaptığı açıklamada Fahrizade'nin izini sürdüklerini ve neler yaptığının farkında olduklarını kaydederek "Ortadoğu'yu ve tüm dünyayı tehlikeye atan bir proje üzerinde çalışıyordu" iddiasında bulundu.

"İranlı nükleer bilimcilerin huzurla uyumadığını düşünüyorum" diyen Cohen, "Her biri, bu yaşananların kendi başına da gelebileceğinin farkında" diye konuştu.

Bakan, Tel Aviv'in, Tahran'ın nükleer kapasitesini artırmaya yönelik hamlelerine "asla izin vermeyeceğini" de sözlerine ekledi.

Öte yandan Yedioth Ahronoth gazetesi, bugünkü haberinde İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın Fahrizade'yi öldürme amacıyla plan yaptığı bilgisini paylaştı.

Haberde, Fahrizade'nin Mossad tarafından izlenen İranlı bilim insanlarının başında yer aldığı kaydedildi.

Fahrizade, Tahran eyaletine bağlı Absederd ilçesinde, geçen hafta cuma günü gerçekleştirilen suikast sonucu hayatını kaybetmişti.

İran makamları, suikasttan İsrail'in sorumlu olduğuna yönelik "önemli bulguların olduğunu" açıklamıştı.