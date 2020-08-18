İsrail istihbaratı: BAE anlaşması Kızıldeniz'de askeri iş birliğini artıracak

İsrail İstihbarat Teşkilatından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile muhtemel iş birliği alanlarına dair bilgilerin yer aldığı bir belge yayımlandı.

Sputnik'in İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'dan aktardığı habere göre, belgede, iki ülke arasındaki potansiyel iş birliği alanlarının başında güvenlik iş birliğinin geldiği kaydedildi.

Belgede ayrıca, normalleşme anlaşmasının Körfez ülkeleri arasındaki askeri ittifakı güçlendirmenin yanı sıra Kızıldeniz'in güvenliği konusunda iş birliğini artıracağı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos Perşembe günü İsrail ile BAE'nin 'ilişkilerini tamamen normalleştirmek' için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu da Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu, tarihi bir gün" değerlendirmesi yapmıştı.

İsrail'den BAE Veliaht Prensi'ne davet

Öte yandan, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'i İsrail'e davet etti.

Rivlin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bin Zayed'e Batı Kudüs'ü ziyaret etmesi için davetiye mektubu gönderdiğini belirtti.

Mesajında, Arapça olarak hazırlanan davetiye mektubunu da paylaşan Rivlin, "Ülkelerimiz arasındaki anlaşmanın, bizimle bölge halkları arasında güven inşa etmeye ve bu güveni güçlendirmeye, ekonomik faydaya ve bölgenin istikrarına katkı sağlayacağı konusunda umutluyum." ifadelerini kullandı.