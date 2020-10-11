İsrail İstihbarat Bakanı: ABD'nin Katar'a F-35 satışına karşıyız

Perşembe günü Reuters, üç isimsiz kaynağa dayandırdığı haberinde Katar'ın "son haftalarda" çok amaçlı savaş uçaklarının satın alınması için ABD'ye bir talepte bulunduğunu aktardı.

İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen Pazar günü yaptığı açıklamada, F-35 askeri uçaklarının satın alınmasına ilişkin Katar ile olası herhangi bir ABD anlaşmasının İsrail tarafından reddedileceğini söyledi.

Henüz Washington veya Doha tarafından onaylanmayan satın alma anlaşması, bu hafta başında Reuters tarafından bildirilmişti. Haber kaynağı, anlaşmaya içkin bilgi sahibi üç kaynağının Katar'ın ABD'ye F-35'lerin satın alınması için resmi bir talepte bulunduğunu söylediğini aktardı.