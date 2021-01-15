İsrail, İran'a saldırıyı masada tutuyor

İsrail Savunma Bakanı Beni Gantz, Israel Hayom'a verdiği demeçte, "İran'ın tehdidi"ne karşı ordunun "seçenekler" oluşturmakla görevlendirildiğini söyledi.

Gantz, "İran hem zenginleştirilmiş madde hem de saldırı becerileri konusunda araştırma ve geliştirme açısından son yıllarda ilerleme kaydetti ve nükleer silahları gerçekten isteyen bir rejime sahip" dedi.

“İsrail'in masada askeri bir seçeneğe sahip olması gerektiği açık" diyen Beni Gantz, "Kaynak ve yatırım gerektiriyor ve ben de bunu gerçekleştirmek için çalışıyorum” diye ekledi. Mavi Beyaz Partisi'nin lideri Gantz, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun koalisyon ortağı olarak kabinede bulunuyor.

Gantz, "çalışmasının" neleri içerdiği konusunda herhangi bir ayrıntı sunmadı.

Israel Hayom, İsrail'in "İran'ın nükleer çabalarını baltalayabilecek" üç seçenek geliştirmesinin talimatı verildiğini duyurdu. Bunlardan "askeri seçenek", ek savunma harcamaları için milyarlarca şekel talep ediliyor.

İran'ın uranyum zenginleştirme çalışmaları gerekçe olarak gösterildi

İran'ın "saldırgan niyetinin" kanıtı olarak İsrail, Tahran'ın uranyum zenginleştirmesini yüzde 4-5'ten yüzde 20'ye çıkarması da dahil olmak üzere ülkenin nükleer faaliyetine ve ülkenin reaktör yakıtı için uranyum metali üretme planlarına işaret ediyor. Her iki eylem de kamuoyunda İran Nükleer Anlaşması olarak da adlandırılan Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) çerçevesinde durdurulmuştu, ancak Trump yönetimi anlaşmayı tek taraflı olarak feshetmişti.

Yüzde 20 zenginleştirilmiş uranyum, malzemenin silah sınıfı olarak kabul edilmesi için gereken yüzde 80-90'ın çok altında. Tahran, nükleer bomba inşa etme planlarının olmadığını defalarca söyledi. İran ayrıca İsrail ve ABD'yi, kendilerine ait, teyit edilmiş nükleer silah stoklarına ve diğer kitle imha silahlarına rağmen, Tahran'a nükleer silahların yayılması konusunda ders vermeye çalıştıkları için kınadı. İsrail kamuoyuna açık bir şekilde nükleer deneme yapmadı, ancak nükleer silah sahibi olduğunu kabul ya da ret etmedi. İsrail'in nükleer silaha sahip olduğu biliniyor ancak tam olarak kaç tane olduğuna dair veri bulunmuyor.

'ABD İran'la tekrar anlaşırsa İran'a saldırabiliriz'

Çarşamba günü, Times of Israel Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Likud partisinden Tzachi Hanegbi'nin Biden yönetimi nükleer anlaşmaya yeniden katılırsa Tel Aviv'in İran'a karşı "önleyici saldırılar düzenleyebileceği"ni söylediğini aktardı.

Hanegbi, “ABD hükümeti nükleer anlaşmaya yeniden katılırsa -ve şu an için belirtilen politika bu gibi görünüyor- pratik sonuç, İsrail'in anlaşmanın sonunda ABD de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından nükleer silah programına devam etmek için yeşil ışık alacak olan İran'a karşı tekrar yalnız olacağı olacaktır” dedi.

Biden'ın gelecek olan kabinesi, ABD'yi, Trump yönetiminin 2018'de çıkardığı İran nükleer anlaşmasına geri döndürme ihtiyacına işaret etti. Tahran, bu adımı onayladı ancak yalnızca ABD'nin İran'a yaptırımlarını kaldırması durumunda sıcak yaklaşabileceğini belirtti.

Hanegbi, "Buna elbette izin vermeyeceğiz" diyerek "1981'de Irak'ın nükleer programına ve 2007'de Suriye nükleer programına karşı yapılması gerekeni zaten iki kez yaptık” tehditlerinde bulundu. Aşırı sağcı vekil, İsrail'in Bağdat dışındaki Osirak nükleer reaktörüne yaptığı sürpriz hava saldırısına ve Tel Aviv'in "gizli bir nükleer tesis olduğunu iddia ettiği" Suriye füze depolama deposunda saldırısına atıfta bulundu.