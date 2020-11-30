İsrail ile Lübnan arasında deniz sınırı müzakereleri ertelendi

İsrail ile Lübnan heyetleri arasında BM üssünde Ekim ayında başlayan deniz sınırı müzakerelerinin yarın yapılması beklenen oturumunun ertelendiği duyuruldu.

Reuters'ın haberine göre İsrailli ve Lübnanlı yetkililerce yapılan açıklamalarda ABD'li arabulucuların iki taraftan delegelerle ayrı temaslarda bulunacağı kaydedildi.

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz ABD'lilerle müzakerelerin birkaç hafta ertelenmesi konusunda anlaştıklarını söyledi. Steinitz görüşmelerde Lübnan'ın pozisyonunu defalarca değiştirdiğini iddia etti.

Lübnanlı bir güvenlik kaynağı ise ertelemenin nedeninin İsrail'in Lübnan'ın tekliflerini reddetmesi olduğunu söyledi.

Lübnan Hizbullahı İsrail ile yapılan deniz sınırı müzakerelerinin bu ülkeyle bir barış anlaşması anlamına gelmediğini açıklamıştı.

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