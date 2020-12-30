İsrail ile Fas arasında ilk ekonomik anlaşma imzalandı

İsrail ile Fas arasında yatırım ve finansman alanında ilk ekonomik anlaşmanın imzalandığı açıklandı.

Sputnik'te yer alan habere göre, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından Arapça yapılan açıklamada, İsrail ile Fas Maliye bakanlıkları arasında yapılan anlaşmanın, iki ülke arasındaki ticaret hacmini yıllık 500 milyon dolara çıkaracağı belirtildi.

Fas Sanayi Bakanı Mevlay Hafız el-Alemi, dün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail Ekonomi Bakanı Amir Peretz ile ikili endüstriyel iş birliği olanakları hakkında uzaktan görüşmeler gerçekleştirdim" ifadelerini kullanmıştı.

Rabat ile Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistinliler ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2. İntifada'nın başladığı 2002'de Fas, bu ilişkileri durdurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump 10 Aralık'ta Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.