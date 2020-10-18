İsrail ile Bahreyn arasında resmi diplomatik ilişkiler başladı

İsrail ile Bahreyn arasında Manama’da atılan imzalarla resmi diplomatik ilişkiler başladı.

Reuters’ın haberine göre, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdüllatif El Zayani ile İsrail Ulusal Güvenlik Kurumu Başkanı Meir Ben-Şabat’ın başkanlığındaki heyet iki ülke arasında tam diplomatik ilişkilerin tesisine dair ortak bildiriyi imzaladı.

İsrailli heyetin Bahreyn’e ilk resmi ziyaretine ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de eşlik etti. Tel Aviv’deki Ben Gurion havaalanından kalkan uçak Suudi Arabistan hava sahasından geçerek Manama’ya ulaştı. Suudi Arabistan İsrail ile ABD arabuluculuğunda "normalleşme" anlaşmalarına imza atmamıştı.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdüllatif El Zayani İsrail Dışişleri Bakanlığı genel direktörü Alon Uşpiz ve İsrail Ulusal Güvenlik Kurumu Başkanı Meir Ben-Şabat’In katıldığı imza töreninin ardından yaptığı konuşmada heyetin ziyaretini “ilişkilerin açılmasının başlangıcı için tarihi bir ziyaret” diye niteledi.

İki ülke arasında aynı zamanda bir dizi mutabakat metni de imzalandı. Reuters’ın Bahreynli bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre bu mutabakat metinleri ticaret, hava hizmetleri, telekomünikasyon, finans, bankacılık, tarım alanlarını kapsıyor.

Ayrıca Bahreyn’in Manama’daki eski sinagogu 25 Şubat’ta resmi olarak yeniden açacağı belirtildi.

İsrail Ulusal Güvenlik Kurumu Başkanı Meir Ben-Şabat Manama havalimanına inişinde yaptığı açıklamada Bahreynli heyeti yakında İsrail’e beklediklerini söyledi.

Mnuchin ve diğer ABD’li yetkililer yarın Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) geçecek ve salı günü bu ülkeden İsrail’e gidecek ilk resmi heyete eşlik edecek.

İsrail Ulaştırma Bakanlığı Salı günü BAE ile karşılıklı ticari uçuşlara ilişkin bir anlaşma imzalanacağını duyurdu.