İsrail için vizeyi kaldıran ilk Arap ülkesi: BAE

İsrail ile BAE arasında karşılıklı olarak vizenin kaldırılmasına yönelik anlaşmanın bugün imzalanacağı duyuruldu.

BAE, İsrail için vizeyi kaldıran ilk Arap ülkesi olacak.

Anlaşmanın, Tel Aviv'deki Uluslararası Havalimanı Ben Gurion'da düzenlenecek törende, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin ve BAE Maliye Bakanı Ubeyd bin Hamid et-Tayyar'ın katılımıyla imzalanacağı, ardından ortak açıklama yapılacağı ifade edildi.

Öte yandan, bugün İsrail'e gelecek olan BAE heyeti, Tel Aviv yönetimiyle iki taraf arasında ticari seferlerin kolaylaştırılması için de bir dizi anlaşma imzalayacak.

BAE ve Bahreyn'in İsraille yakınlaşma süreci ABD aracılığıyla sağlanırken, iki ülkenin de İsrail ile "normalleşme" süreci bizzat ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanmıştı.