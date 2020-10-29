İsrail, Golan Tepeleri'nin şarabını BAE'de satacak

İsrail'in işgali altındaki Suriye'nin Golan Tepeleri'nde üretilen şaraplar Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) satılmaya başlanıyor.
İsrailli şarap firması Golan Tepeleri Şarapçılık, ürünlerinin BAE'de satışına bugün başlayacağını duyurdu.
Bloomberg'deki habere göre firmanın icra kurulu başkanı Yair Shapira, İsrail'in Kan radyosuna verdiği söyleşide Golan'da şişelenen şarapların BAE'de satışını alkollü içki ithalatçısı African & Eastern'ın üstlendiğini duyurdu.
Sözkonusu ticari anlaşma Eylül ayında ABD arabuluculuğunda İsrail ile BAE arasında varılan "ilişkilerin normalleşmesi" anlaşmasının ardından geldi.
Shapira "normalleşme" anlaşmasından kısa süre sonra şirketinin BAE pazarına girmek için African & Eastern şirketiyle sözleşme imzaladığını söyledi.