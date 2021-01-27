İsrail Genelkurmay Başkanı: İran'a dönük operasyon planlarını gözden geçiriyoruz

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi, İsrail ordusunun İran'a dönük operasyon planlarını yeniden gözden geçirdiğini ve ABD'nin Tahran'la 2015'te imzaladığı Nükleer Anlaşması'na dönmesinin "yanlış" olacağını söyledi.

Tel Aviv Üniversitesi Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'ne video yoluyla konuşan Kohavi, "2015 nükleer anlaşmasına dönüş veya ona benzer gelişmeler, operasyonel ve stratejik açıdan kötü ve yanlıştır" dedi.

İran'ın hızlıca nükleer silah üretme kararı vermeye açık olduğunu iddia eden Kohavi, "Bu temel analiz ışığında, İsrail Savunma Güçleri'ne birtakım operasyonel planlar hazırlama talimatı verdim. Bunun kararını nihayetinde siyasi liderler verecek, ancak bu planlar masada hazır olmalı" diye konuştu.

Netanyahu: Antisemitizm İran'ın resmi politikası

Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Holokost'u Anma Günü vesilesiyle bugün bir konuşma yaptı.

Netanyahu, "Antisemitizm hastalığı bulaşmaya ve yayılmaya devam ediyor. Antisemitizm virüsüne karşı aşı henüz bulunamadı" dedi.

Antisemitizmin İran'ın "resmi politikası" olduğunu öne süren Netanyahu, "İran rejimi küstahça ve gururlu bir şekilde 6 milyon Yahudi'yi daha öldürme ve Yahudi İsrail Devleti'ni yok etme hedefini dile getiriyor" diye konuştu.