İsrail, Gazze'nin ticaret kapısını kapatıyor

İsrail, abluka altındaki Gazze'nin tek ticaret kapısı Kerem Ebu Salim'i, insani yardım ve akaryakıt dışındaki tüm ticari girişlere kapatma kararı aldı.

Euronews'in haberine göre, Gazze'ye geçişleri kontrol eden ve Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Cogat birimi, karara, Gazze'den fırlatılan roket ve yangın balonlarının fırlatılmasını gerekçe gösterdi.

Kararın Gazze'den "yangın balonlarının fırlatılmaya devam etmesine" yanıt olarak alındığını belirtildi.

İsrailli kaynaklar pazartesi günü geç saatlerde İsrail'in güney bölgelerine çok sayıda yakıcı balonun fırlatıldığını söyledi. İsrail medyasına göre de, Gazze sınırı yakınındaki 5 yerleşim bölgesine dün fırlatılan "yakıcı balonlar" nedeniyle 12 yangın çıktı.