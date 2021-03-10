İsrail Enerji Bakanı Steinitz: Türkiye ile iş birliğine hazırız

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, ülkesinin Türkiye ile iş birliğine hazır olduğunu söyleyerek "Türkiye'yi çatışmanın kaynağı yerine bölgesel bir partner olarak görmek isteriz" dedi.

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, Kıbrıs Cumhuriyeti basınına verdiği röportajda Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'ne (Eastmed) ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sputnik'in aktardığına göre Eastmed projesinin, İsrail ve Kıbrıs Cumhuriyeti doğal gazının Avrupa'ya ulaştırılmasını sağlayacağını dile getiren Steinitz, "Bu proje oldukça önemli. Deniz altından inşa edilen dünyadaki en uzun ve en derin proje olacak. Bugünden itibaren bu projenin 5 yıl içinde tamamlanmasını umuyorum" ifadesini kullandı.

İsrail'in projeye önem verdiğini ve desteklediğini kaydeden Steinitz, Tel Aviv ile Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Eastmed gibi 2 veya 3 gaz boru hattına yetecek doğal gaza sahip olduğunu belirtti.

Geçmişte İsrail gazının Türkiye'ye ihracı konusunda görüşmeler olduğunu ancak bundan bir sonuç alınmadığını belirten Steinitz, şöyle devam etti:

"Umarım bir gün Türkiye bölgeye katılır ve hatta Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun bir parçası olur. Çatışma yerine koordinasyonu seçer. Umarım tutumlarını değiştirirler. Biz Türkiye ile iş birliğine hazırız. Türkiye'yi çatışmanın kaynağı yerine bölgesel bir partner olarak görmek isteriz."

Steinitz, dün Kıbrıs Cumhuriyeti'ni ziyaret ederek İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs arasında elektrik şebekelerinin birbirine bağlanmasına yönelik mutabakat zaptının imza törenine katılmıştı.