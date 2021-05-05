İsrail Cumhurbaşkanı hükümet kurma yetkisini Yair Lapid'e verdi

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bir koalisyon oluşturmak için yeterli desteği sağlayamaması üzerine muhalefet lideri Yair Lapid'den bir hükümet kurmasını istedi.

Yeş Atid partisinin Genel Başkanı Lapid, hükümeti kurmak için 28 günlük bir görev süresine sahip olacak. Şimdiye kadar İsrail’in 120 sandalyeli Knesset’indeki milletvekillerinden 56 tavsiye aldı.

Lapid, yedi tavsiyesi olan sağcı Yamina partisi Genel Başkanı Naftali Bennett ile dönüşümlü olarak olarak başbakanlık sözü verdi.

İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, duyuruyu Çarşamba günü televizyonda bir konuşmasında yaptı ve Lapid'in Knesset'te kendisine verilen destek göz önüne alındığında bir hükümet kurabileceğinin açık olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı, iki yılda dört seçim yapan İsrail'in "siyasi bir krize değilse de labirente yakalandığını" söyledi.

Çarşamba günü erken saatlerde Bennett, tüm siyasi partileri beşinci bir seçimden kaçınmak için "geniş bir olağanüstü hâl hükümeti" kurmaya çağırdı.

İsrail tarihinin en uzun süreli devlet başkanı Bibi, Salı günü yerel saatle gece yarısında hükümeti kurmak için belirlenen süreyi kaçırdı.

Bibi'nin aşırı sağcı Likud partisi Mart seçimlerinde Knesset'te 30 sandalye kazanarak en büyük parti oldu.