İsrail bunu konuşuyor: Emirliklere F-35 satışı Trump'ın da gündeminde

Birleşik Arap Emirlikleri'yle İsrail arasında yapılan ve Netanyahu - Trump bağlantısının bir ürünü olduğu düşünülen barış anlaşması sonrasında İsrail'de F-35 tartışması başladı.

Yapılan anlaşmanın ABD'nin BAE'ye F-35 satmasının önünü açtığı, Netanyahu'nun bu konuda örtülü onay verdiği yolunda çıkan haberler Netanyahu'yu kızdırmış, bunun sözkonusu olmadığını, yapılanın yalan habercilik olduğunu söylemişti.

Öte yandan Emirlikler'e F-35 satışı Trump'ın yaptığı bir konuşmaya da konu oldu. Çarşamba günü Beyaz Saray'da yapılan bir basın toplantısında Trump, "Paraları var (BAE'nin) ve bir miktar F-35 siparişi vermeyi düşünüyorlar. Biliyorsunuz, dünyanın en müthiş jet avcı uçağı, hayalet uçak, tamamen hayalet" dedi ve ekledi "F-35 almak istiyorlar, ne olacağına bakacağız. Değerlendiriyoruz ama Orta Doğu'da barış konusunda çok büyük bir ilerleme gösterdiler."

Trump'ın açıklamaları ve Netanyahu'nun süregiden inkarı İsrail'de tartışmayı biraz daha alevlendirdi.

Bazı ordu yetkilileri ve İsrail'in askeri konularla ilgili siyasetçileri Netanyahu'nun "kendi başına iş çevirdiğini" düşünüyor ve Emirlikler'le yapılan barış anlaşması sırasında Trump - Netanyahu ikilisinin bazı konularda kamuoyuna açıklanmayan uzlaşmalara gittiklerini tahmin ediyor.

Sünni ekseni

İsrail, Filistin sorununda zulüm politilarını tırmandırırken, bölgede asıl düşman olarak İran'ı bellemiş durumda. ABD'nin son 20 yılda belirginlik kazanan "sünni ekseni" projeleriyle de uyumlu bir biçimde İsrail, İran'a karşı Orta Doğu'nun monarşileriyle iş tutuyor. Bunun korkulan yan etkisiyse, İsrail'in bölgede ABD'nin has vekili olma konumunun yıpranması oluyor.

Emirlikler'le yapılan barış anlaşması İsrail için bölge halklarına atılmış yeni bir gol oldu ama siyonist rejime yükleyeceği maliyetler de olacak gibi görünüyor.