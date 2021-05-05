İsrail bir kasabayı kuşattı, onlarca Filistinliyi sorguluyor

İsrail Batı Şeria’da Zatara kontrol noktasında Pazar günü ikisi ağır üç İsrailli yerleşimcinin yaralandığı saldırı sonrası Nablus’un güneyindeki Akraba kasabasını 3 gündür giriş çıkışlara kapattı.

İsrail ordusu ve gizli servisince yapılan baskınlarda Akraba ve Turmus Ayya kasabalarında çok sayıda Filistinli gözaltına alındı. Kasabadaki evler asker tarafından karargah haline getirilirken polis köpekleri bölgede dolaştırdı ve drone vasıtasıyla görüntü alındı.

İsrail basınında yer alan haberlerde İsrail ordusunun saldırının arkasında bir Hamas üyesinin olduğunu düşündüğü iddia edildi.

İsrail ordusu gözaltıları doğruladı ancak kaç kişinin gözaltına alındığını açıklamadı. Olaya karıştığı iddia edilen kişinin yakınları ve akrabalarının gözaltına alınıp sorgulandıkları belirtildi.

İsrail televizyon kanalları da Zatara askeri kontrol noktasında düzenlenen silahlı saldırının failinin olay sırasında yaralandığını, bu konuda Filistin güvenlik teşkilatıyla işbirliği yapıldığını ancak bilginin doğrulanmasının mümkün olmadığını aktardı.

Öte yandan Haaretz’in aktardığına göre Batı Şeria’daki Turmus Ayya kasabasında yaşayan bazı Filistinliler Pazar günkü saldırının failinin ABD vatandaşı Muntassir Shalabi olduğunu iddia etti. Habere göre Shalabi’nin yakın bir zamanda ABD’den döndüğü ve kumar borcu nedeniyle büyük ekonomik sıkıntı içinde olduğu belirtildi. Bazı aile üyeleri ise Shalabi’nin silahlı saldırıyla ilgisi olduğu iddiasını yalanladı.

İsrail ordusu kontrol noktasındaki saldırının Hyundai marka gri bir araçtan açılan ateşle gerçekleştiğini bildirmişti. Araç Akraba kasabasında terk edilmiş olarak bulunmuş ve ardından Filistinlilerce ateşe verilmişti.