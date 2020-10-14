İsrail, Batı Şeria'da binlerce yeni yerleşim için onay verdi

İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn’le ABD arabuluculuğunda imzaladığı “normalleşme” anlaşmalarının üzerinden henüz bir ay geçmeden Batı Şeria’da Yahudi yerleşimciler için binlerce yeni konut inşasına onay verdi.

AFP'nin haberine göre İsrail işgal altında tuttuğu Batı Şeria’da 2 bin 166 yeni yerleşimci konutu inşaatını onayladı.

İsrail böylece işgali altındaki topraklarda 8 aydan beri durdurduğu genişlemesini yeniden başlattı.

ABD’nin arabuluculuğunda Körfez ülkeleri BAE ve Bahreyn’le yaptığı “İbrahim anlaşmaları” ile İsrail, Batı Şeria’yı ilhak planını ertelemeyi kabul etmişti.

İsrail’in Batı Şeria’daki yerleşimleri uluslararası hukuka göre de yasadışı. Filistinli yetkililer ve uluslararası toplumun büyük çoğunluğu Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimlerini iki devletli çözümün önündeki en büyük engel olarak görüyor.

İsrailli barış savunucularının bir araya geldiği “Barış Şimdi” adlı kuruluş, bu adımın İsrail hükümetinin Filistin devletini reddettiğini gösterdiği ve “İsrail-Arap barışının genişletilmesi umutlarına da darbe vurduğu"nu açıkladı.

“Netanyahu Batı Şeria’nın de facto ilhakını sağlamlaştırmaya doğru tam sürat ilerliyor” diyen kuruluş, yarın da 2000 yeni ev inşaatına onay verilmesinin beklendiğini duyurdu.

