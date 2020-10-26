İsrail basını: Lübnan'la müzakerelerin ikinci turu yarın başlayacak

İsrail merkezli "Maariv" gazetesinin haberine göre, İsrail ile Lübnan arasında deniz sınırının belirlenmesi konusundaki müzakerelerin ikinci turu yarın sabah Lübnan'ın güneyindeki En-Nakura bölgesinde bulunan Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNIFIL) merkezinde yapılacak.

Müzakerelere ABD'li ara bulucu John Desrocher da katılacak.

Lübnan tarafından henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı sınırın belirlenmesine yönelik BM himayesinde ve ABD ara buluculuğundaki dolaylı müzakerelerin ilk oturumu 14 Ekim'de yapılmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.