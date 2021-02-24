İsrail Başbakanı Netanyahu: Ülkeyi Nisan ayında açmayı hedefliyoruz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu seçimlerden kısa bir süre sonra, 16 yaşın üzerindeki bütün İsraillilerin Mart ayı sonuna kadar aşılanmasını hedeflediklerini söyledi.

Netanyahu buna ek olarak önümüzdeki ay ülkeyi tamamen açmayı planladıklarını da ekledi.

İsrail bu hafta, aşılanmış olanlar için dinlenme tesislerinin yanı sıra mağazalar ve birçok okulu açarak, kısıtlamaların çoğunu hafifletti. Çarşamba günü itibariyle, nüfusun üçte biri tamamen aşılanmış durumda.

Buna karşın ülkedeki Covid-19 enfeksiyon oranları, günde 4 binin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Bibi ayrıca halkı hafta sonu Purim Bayramı için uygulanan sıkı koronavirüs kısıtlamalarını ihlal etmemeye de çağırdı.

Geçen sene Purim sırasında düzenlenen etkinliklerin ardından İsrail'de koronavirüs vakalarında bir sıçrama yaşandı. Yeni bir dalgayı önlemek için bakanlar, Perşembe akşamı başlayan ve bazı yerlerde Pazar gününe kadar süren Purim için ülke çapında her gece sokağa çıkma yasağını onayladılar.

Aşı için seçim vurgusu

Netanyahu Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında geçen yılki kutlamalardan sonra enfeksiyonlardaki artışa atıfta bulunarak, "Bu tekrar edemez" dedi. "Mutlu olabiliriz, bayramlıklarımızı giyebiliriz ama kurallara uymalıyız." dedi ve "Bu özellikle önemli çünkü gerçekten salgından kurtulmanın eşiğindeyiz" diye ekledi.

Netanyahu, 16 yaşın üzerindeki tüm İsrailliler Mart ayı sonuna kadar aşılanırsa, 23 Mart seçimlerinden kısa bir süre sonra Nisan ayında ülkenin tamamen yeniden açılabileceğini söyledi. Tam bir yeniden açılmanın neleri gerektireceği konusunda ayrıntılı bilgi vermedi.

Bibi ayrıca aşı olmaya uygun olan ancak henüz aşılanmamış 1 milyondan fazla İsrailliyi de aşılanmaya çağırdı.

Netanyahu, "Tanrı'nın yardımıyla, Purim'i güvenle atlatacağız, böylece Fısıh Bayramı'nı birlikte kutlayacağız" dedi.

Yetkililere önceden söylememiş

Üst Düzey Sağlık Bakanlığı yetkilileri Kanal 12'ye Netanyahu'nun açıklaması hakkında önceden bilgilendirilmediklerini ve ekonomiyi yeniden açma planının ayrıntılarından haberdar olmadıklarını söylediler.

Çarşamba günü itibarıyla 4,5 milyondan fazla İsrailli aşının ilk dozunu aldı 3,1 milyondan fazlası tamamen aşılandı.

Polis basın toplantısı öncesinde, Perşembe gününden Cumartesi akşamı saat 20.30'dan itibaren yürürlüğe girecek olan ve 05.00'a kadar sürecek sokağa çıkma yasağını uygulamak için ülke çapında 24 noktada kontrol noktalarının konuşlandırılacağını söyledi.

Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 500 Yeni İsrail Şakeli (bin 98 lira) para cezası verilirken, tatil sırasında kurallara aykırı olarak düzenlenen partilere veya büyük etkinliklere ev sahipliği yapanlara 5.000-10.000 Yeni İsrail Şakeli arasında para cezası verilecek.