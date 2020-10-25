İsrail, Azerbaycan'a destek yolladı

İ24 News'e göre İsrail, son haftalarda Ermenistan ve Azerbaycan arasında Karabağ çevresinde devam eden çatışmalar vesilesiyle Azerbaycan'a tıbbi ve insani yardım gönderdi.

İsrail iki hafta önce Ermenistan'a da insani yardım sağlamayı teklif etmiş ancak teklife henüz yanıt gelmemişti.

İsrail, Azerbaycan ile geniş stratejik ilişkiler sürdürüyor ve Bakü'ye çok sayıda silah temin ediyor. İsrail'in savaştaki tutumu nedeniyle Ermenistan, ayın başında Tel Aviv'deki büyükelçisini geri çağırmıştı.

İki hafta önce Karabağ bölgesi Devlet Başkanı Aryk Harutyunyan, İsrail'i bölgede Ermenilere karşı meydana gelen "soykırım" ile işbirliği yapmakla suçladı.