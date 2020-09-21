İsrail askerlerinin boğazına dizleriyle bastırdığı Filistinli tutuklandı

Filistinli eylemci Hairi Hanoun, bugün İsrail askerleri tarafından tutuklandı. 60'lı yaşlarının sonlarındaki Hanoun, Batı Şeria'nın kuzeyinde Tulkarm yakınlarındaki bir İsrail yerleşiminin genişletilmesi önerisine karşı yapılan eylemlere düzenli olarak katıldı.

Eylül ayının başlarında, Nablus ile Tulkarm arasındaki Şufah köyü sınırındaki bir yolda, düzinelerce insanın katıldığı ve İsrail askerlerinin saldırdığı bir yürüyüşe katılan Hanoun'u yere yatıran İsrail askerleri boğazına bastırılarak onu gözaltına almaya çalışmıştı.

Video görüntülerinde, Hanoun'u yere iten bir asker, plastik bir kelepçeyle ellerini bağlarken dizini boynuna bastırıyordu.

60 yaşındaki Hanoun'un Eylül'ün başında gözaltına alınma görüntüleri dünya kamuoyunda tepki toplamıştı. O günden itibaren medyaya birden fazla demeç veren yaşlı adam bugün evi basılarak tutuklandı.

Daha sonra olay yerindeki AFP muhabirleri, elleri arkasında kelepçeli duran Hanoun'a, onun bileklerini bağlayan ve yere iten bir askerin geri adım atarak dizini tekrar boynuna koyduğunu gördüler.

İsrail ordusu evini bastı

Filistin güvenlik teşkilatlarından yapılan açıklamada, Hanoun'un Pazartesi günü Nablus ile Tulkarm arasındaki Anabta'daki evinde İsrail ordusu tarafından yapılan baskında tutuklandığı bildirildi.

İsrail askerleri, 1 Eylül 2020 Salı günü Batı Şeria'daki Şufah köyünde İsrail yerleşimlerinin genişlemesine karşı düzenlenen protesto sırasında Filistinli Hairi Hanoun'u gözaltına almıştı (AP / Majdi Mohammed)

Açıklamaya göre Filistinli adam, "son zamanlarda karşılaştığı acımasız saldırganlıkları kamuoyuna anlatmasına ve medyaya konuşmasına son vermek" için tutuklandı.

İsrail ordusundan bir sözcü, AFP'ye Hanoun'un belirli bir olay nedeniyle tutuklanmadığını ancak ordu ve polisi ilgilendiren bir figür olduğunu söyledi.

İsrail ordu sözcüsü "O, şiddetin merkezi bir kışkırtıcısı, asayişin bozulmasında rol alıyor" dedi.

Bu ayın başındaki olayın ardından İsrail Ordusu yaptığı açıklamada görüntülerin gerçeği yansıtmadığını ileri sürmüş ve "kışkırtıcı olarak bilinen bir Filistinlinin" bir askeri defalarca "ittiğini" iddia etmişti.

İsrail ordusu, olay hakkında dolaşan videoların "kısmi" olduğunu ve Hanoun’un tutuklanmasından önce İsrail askerlerine yönelik "şiddetli ayaklanmayı veya şiddeti" teşvik ettiği kısımları yansıtmadığı açıklamasını yapmıştı.