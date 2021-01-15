İsrail askerleri Filistinli köylülere ateş açtı

Ramallah'ın kuzeyinde bir gösteriye ateş açan İsrail askerleri Filistinli bir genci yaraladı.

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İsrail işgal güçlerinin Ramallah'ın kuzeyindeki Muğeyr köyünde bugün düzenlenen yerleşim karşıtı gösteriye saldırması sonucu bir Filistinli genç yaralandı.

WAFA haber ajansının aktardığına göre, Muğeyr köyünün doğusunda yeni bir yerleşim alanı kurulmasını protesto eden Filistinlilere karşı işgalciler mermi, şok bombası ve zehirli gaz kapsülleri kullandı. Ajans, saldırıda bir Filistinli gencin gerçek mermiyle yaralandığını, köy halkının geri kalanınınsa gazdan ağır bir şekilde etkilendiğini belirtti.

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