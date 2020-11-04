İsrail askerleri Filistinli güvenlik görevlisini öldürdü

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria’da Filistin Önleyici Güvenlik Servisi görevlisi bir kişiyi ateş açarak öldürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada bir sürücünün İsrailli askerlere ateş açmasının ardından öldürüldüğü iddia edildi. Ancak Nablus kenti yakınlarında meydana gelen olayda İsrail askerlerinden yaralanan ya da ölen olmadığı bildirildi.

Filistinli bir güvenlik yetkilisi, öldürülen kişinin Bilal Rawajba adlı Önleyici Güvenlik Servisi görevlisi olduğunu açıkladı. Rawajba’nın işinden Nablus’taki evine dönerken İsrail ordusu tarafından açılan ateşle öldürüldüğü bildirildi.

Filistin güvenlik servisleri arasında yer alan Önleyici Güvenlik Servisi 1994 yılında Yaser Arafat tarafından Oslo Anlaşması’na uygun olarak kurulmuştu.

