İsrail askerleri 24 yaşındaki genç kadını evinin içinde vurdu

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bu sabah İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurulduktan sonra 24 yaşındaki Filistinli bir genç kadının durumunun kritik olduğunu duyuruldu.

Bakanlık, kurşunların kadının göğsüne isabet etmesi üzerine acilen yerel bir hastaneye kaldırıldığını söyledi.

İsrail ordusu, kuvvetlerinin "şüphelileri tutuklamak için bir gece baskını" dolayısıyla şehre girdiğini söyledi. Saldırı sırasında ordu, askerlere karşı tepki göstermek için toplanan Filistin sakinlerini "dağıtmak için" sünger uçlu mermiler ve göz yaşartıcı gaz kullandığını iddia etti, ancak vurulan genç kadın kendi evinin içerisinde, gerçek mermiyle vuruldu.

'Askerler ambulansa da ateş açtı'

İsrail Ordusu, "kadının Filistinliler tarafından ateşlenen kurşunlarla vurulmuş olabileceğini" iddia ederek gerçek cephane kullandığını reddediyor.

Filistin medyasında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu Cabariyat mahallesine baskın düzenlerken kadın kendi evinde vuruldu.

Yerel Kızılay şubesi müdürü Mahmut el Sadi, Wafa haber ajansına yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin genç kadını tahliye etmek için olay yerine gelen ambulansa ateş ettiğini söyledi.