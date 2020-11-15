İsrail, aşı için Pfizer ile 237 milyon dolarlık sözleşme imzaladı

İsrail menşeli Ynet'in bildirdiğine göre, İsrail, ABD ilaç devi Pfizer ile koronavirüs aşı adayının yaklaşık sekiz milyon dozu için resmi bir anlaşma imzaladı. Anlaşma eğer aşı onaylanırsa ve onaylandığında ve şirket bunu yabancı müşterilere sunmaya başlarsa uygulamaya girecek.

Anlaşma, aşıyı fiilen tedarik etme taahhüdü içermese de, Pfizer önümüzdeki hafta 35 milyon doların üzerinde bir ön ödeme alabilir. Kalan 200 milyon dolardan fazla ödemeyse, 8 milyon aşı gönderildikten sonra ödenecek, ancak ABD'deki artan talep veya diğer "koşullar" Pfizer'in siparişi yerine getirmesini engelliyorsa, Tel Aviv bir geri ödeme bekliyor. Anlaşma 237 milyon dolara tekabül ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Sağlık Bakanlığına, Pfizer ve CEO'su Albert Bourla'ya anlaşmayı imzalamak için yaptığı amansız çalışmaları için şahsen övgüde bulundu ve "İsrail Devleti için harika bir gün ve koronavirüse karşı zaferimiz yolunda harika bir gün oldu. " dedi.

Netanyahu, "Ulusal misyonumuz, istisnasız İsrail'de isteyen herkes için bir aşı sağlamaktır." şeklinde konuştu ve, "aşıyı dünyanın önde gelen ülkeleriyle birlikte alacağımızdan ve sırada geri itilmeyeceğimizden emin olmak için" diğer ülkeler ve dünya liderleriyle de görüşmelerde bulunduğunu sözlerine ekledi.