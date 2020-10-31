İsrail: ABD seçimlerinin ardından 5 Arap ülkesiyle görüşmeye yoğunlaşacağız

İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen, İsrail’in Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada, Tel Aviv’in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, diğer Arap ülkeleriyle de normalleşme için girişimlerin devam ettiğini belirten Cohen, “ABD’deki başkanlık seçimlerinden sonra Suudi Arabistan, Umman, Katar, Nijer ve Fas ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varılması için müzakereleri yoğunlaştıracağız” ifadesini kullandı.

İsrail, 15 Eylül’de Beyaz Saray’da yapılan törenle BAE ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşmaları imzalamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump 23 Ekim’de yaptığı açıklamada, Sudan’ın da İsrail’le ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını belirtmişti.