İsrail, ABD işgali altındaki bölgeden Suriye'ye füze saldırısı düzenledi

Bugün saat 01.30 sularında, Halep'in güneyindeki El-Safira kasabası yakınlarındaki Suriye Arap Ordusu'nun askeri bölgelerini hedef alan füze saldırıları düzenlendi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'da İsrail tarafından fırlatılan füzelerin çoğunun etkisiz hale getirildiği bilgisi aktarılırken Lübnan meşeli Al Masdar News'sa bölgede can kayıplarının meydana geldiğini bildirdi.

Suriye hava savunma kuvvetleri, saldırıyı gerçekleştiren İsrail uçaklarından birinin ABD işgali altındaki Al-Tanf bölgesinden geldiğini takip etti.

İsrail füzelerinin bir kısmı amaçlanan hedeflerini vurmayı başarırken, diğerleriyse hava savunma sistemleri tarafından vuruldu.

Füzelerden biri El-Safira'nın içindeki Bilimsel Araştırma Tesisi'ne isabet ederek şehir merkezinden de duyulabilen büyük bir patlamaya neden oldu.

Al Masdar News, güçlü patlamaya rağmen bölgede sınırlı sayıda can kaybı yaşandığını ve hasarın minimum düzeyde olduğunu iddia etti, SANA'daysa hasara ve ölenlere ilişkin bir bilgi yer almadı.

İsrail Hava Kuvvetleri, geçmişte El Safira kasabasını birkaç kez hedef almıştı. İsrail, Humus Valiliği'ndeki T-4 Hava Üssünü hedef alan bir önceki saldırı ile birlikte bu ay içinde Suriye Arap Cumhuriyeti'ni iki kez bombalamış oldu.