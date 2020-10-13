Isparta'da kadın cinayeti

Olay, Isparta’nın Anadolu Mahallesi’ndeki 4 katlı apartın 3’üncü katındaki dairede, saat 06.00 sıralarında meydana geldi.

Daireye giren ekipler, 23 yaşındaki Gamze Esgicioğlu’nun cansız bedeniyle karşılaştı. Esgicioğlu’nun ceseti otopsi için morga kaldırıldı.

4 şüpheli gözaltında

Polis ekipleri, olay sırasında evde olan ve Gamze Esgicioğlu’nun erkek arkadaşı olduğu söylenen kişinin de aralarında olduğu H.B., M.K., H.Y. ve İ.O.B. isimli 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Geldikleri otomobil kamerada

Öte yandan, 4 şüphelinin Gamze Esgicioğlu’nun kaldığı apart daireye geldikleri otomobil, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, otomobilin apart dairenin bulunduğu sokağa geldiği anlar yer aldı.

