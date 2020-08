Isparta'da 65 yaş ve üstüne yönelik yeni Covid-19 tedbirleri

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte bazı kısıtlama kararları alındı. Vali Seymenoğlu kına gecesi, mevlit yemeği, nişan gibi etkinlere izin verilmeyeceğini açıkladı.

Ayrıca 65 yaş ve üzeri vatandaşların 16.00 - 19.00 saatleri arasında şehir içi toplu taşıma araçlarına binmelerinin ve saat 18.00'den sonra AVM'lere girmelerinin kısıtlanmasına da karar verildi.

Açıklamada şöyle denildi: "01/09/2020 tarihi itibarıyla sokak ve köylerde yapılacak düğün, sünnet düğünü ve nikahlarda toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmasının durdurulmasına, düğün salonlarında ikram edilecek (pasta, çerez vb) yiyecek içecek servislerinin ambalajlı olarak her kişiye ayrı ayrı olarak yapılmasına, koronavirüs tedbirlerine uymak kaydıyla, köylerde ve/veya sokaklarda yapılan düğün, nikah ve sünnet düğünü etkinliklerinin süresinin aynı gün içerisinde en erken 17.00 ile en geç 21.00 saatleri arasında izin verilmesine, 10.06.2020 tarihli ve 2020/54 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00- 20.00 saatleri arasında sosyal mesafe kurallarına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine izin verilmiştir."