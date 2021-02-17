İspanya’da rapçi Hasel'in tutuklanmasına karşı protesto

İspanya'da binlerce kişi, rapçi Pablo Hasel'in tutuklanmasını protesto etmek için sokaklara çıktı.

BBC'de yer alan habere göre, Barselona kentinde polis eyleme müdahalede bulundu ve çatışmalar yaşandı.

İspanya Mahkemesi tarafından "sosyal medya paylaşımları ve şarkı sözlerinde terörizmi yüceltme ve kraliyet ve devlet kurumlarına hakaret" suçlamasıyla 9 aylık hapis cezasına çarptırılan Hasel, cuma günü teslim olmayarak bir üniversiteye sığınmış, ancak salı günü üniversiteye yapılan polis baskını sonucu tutuklanmıştı.

Protestoların Katalan bölgesinde bulunan kentlerde ve Valencia'da yoğun olduğu aktarıldı.

Barselona kentinde 2 bine yakın insanın protestolara katıldığı ve "Pablo'yu serbest bırakın" yazılı pankartlar taşıdığı belirtildi. Kentte gösterilere saldıran polislerle protestocular arasında çatışma çıktığı kaydedildi.

Ülkede en büyük protestonunsa 5 bine yakın kişinin katıldığı Girona kentinde görüldüğü bildirildi. Katalan medyası, Hasel'in tutuklandığı Lérida kentinde yüzlerce kişinin sokaklara çıktığını, Hasel'in doğup büyüdüğü Segrià kentindeyse 2 bin kişinin protestolara katılarak kendisinin serbest bırakılması çağrısı yaptığını aktardı.

Ülke genelindeki protestolarda toplam 15 kişinin gözaltına alındığı ve 17'si polis olmak üzere 33 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Hasel, sosyal medya paylaşımları ve şarkı sözlerinde polisi göstericilere ve göçmenlere işkence uygulamak ve öldürmekle suçluyordu.

Gerçek adı Pablo Rivadulla Duro olan Hasel, 2014 yılında ayrı bir davada "terörizmi yüceltmekten" suçlu bulunmuş, ancak hapis cezası üç yıl içinde "suç işlememesi" koşuluyla 2019 yılına ertelenmişti.