İspanya'da OHAL 6 ay uzatıldı

İspanya Meclisi, Covid-19 salgınındaki yüksek vaka artışlarına önlem olarak ilan edilen olağanüstü hali 9 Mayıs'a kadar uzattı.

OHAL'in uzatılmasıyla ilgili mecliste yapılan oylamada 350 milletvekilinden 194'ü evet, 99'u çekimser ve 53'ü hayır oyu kullandı.

Mecliste, ayrıca Başbakan Pedro Sanchez'in iki ayda bir genel kurulda Covid-19 ile ilgili gelişmeler konusunda meclisi bilgilendirmesi için ek karar alındı.

Oylama öncesinde konuşan Sağlık Bakanı Salvador İlla, "Zaman, önlemleri hafifletme zamanı değil. Önümüzde çok daha zor aylar var. Olağanüstü hal gerekli çünkü çok endişe verici bir durumla karşı karşıyayız" dedi.

Franco diktatörlüğünden beri ilk defa

İspanya'da yasalar gereği OHAL en fazla 15 gün geçerli olurken ülkede faşist dönemin bitmesinden sonra ilk kez meclisin onayıyla 6 ay geçerli olacak şekilde OHAL ilan edildi.

Salgından dolayı ilk olarak 14 Mart-21 Haziran arasında OHAL ilan eden İspanya, bu süreçte halka mecbur olmadıkça sokağa çıkma yasağı getirilmiş, okul, bar, restoran ve mağazalar kapatılmıştı.

İkinci kez ilan edilen ve 25 Ekim'den itibaren geçerli olan OHAL'de ise ülke genelinde gece sokağa çıkma yasağı getirilerek, en fazla 6 kişiye kadar toplanma izni verildi.

Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı son verilerine göre Covid-19'da ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 136 bin 503'e çıkarken, salgından 35 bin 466 kişi yaşamını yitirdi.