İspanya'da koronavirüs vakaları yeniden artışa geçti

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni koronavirüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 390 yeni vaka görüldüğünü açıkladı. Bu, Mayıs ayından bu yana en yüksek vaka artışı oldu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Covid-19'da geçmişe dönük verileri revize eden, sadece hafta içinde ölü ve günlük vaka rakamlarını paylaşan İspanya Sağlık Bakanlığı, dünden bu yana ölü sayısını 4 artırarak toplamda 28 bin 413 olarak güncelledi.

Açıklanan rakamlarda, son bir haftada Covid-19 kaynaklı 10 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

Son 24 saatte 390 artan vaka sayısının da toplamda 257 bin 494'e yükseldiği kaydedildi.

Özellikle Aragon ve Katalonya özerk yönetimlerinde yoğunlaşan yeni vakaların 22 Mayıs'tan bu yana açıklanan en yüksek günlük veri olması dikkat çekti.

Vaka artışlarından dolayı ülkedeki 17 özerk yönetimden 8'inde (Katalonya, Balear, Aragon, Endülüs, Extremadura, Rioja, Navarra ve Bask) sosyal mesafe şartı aranmaksızın maske kullanma zorunluluğu getirildi.

Ülke genelinde son bir haftada 4 bin 501 yeni vaka çıkarken, salgına yakalananlardan 176'sının tedavisi yoğun bakımda yapılıyor.