İspanya'da komünistler Cumhuriyet'in 90. yılını kutladı

14 Nisan günü İspanya'da İkinci Cumhuriyet'in ilanının 90. yıl dönümü vesilesiyle İspanya İşçilerin Komünist Partisi (PCTE) bir çok yerde kitlesel yürüyüşler gerçekleştirdi.

"Sosyalist Cumhuriyet için" çağrısıyla yapılan yürüyüşlere ilişkin İspanya Komünist Gençlik Kolektifleri (CJC) yaptığı açıklamada İspanya'da İkinci Cumhuriyet ilan edildiğinde, "örgütsüz halkın imkansızı mümkün kılmasının üzerinden" 90 yıl geçtiği belirtildi.

Madrid Alcalá caddesinde düzenlenen yürüyüş

Yapılan yürüyüşün, yıkılan cumhuriyete özgü "yalnızca nostaljik bazı anmadan uzak" olduğunu belirten CJC, açıklamasında şöyle dedi:

"Tamamen farklı bir ülke inşasında yorulmadan yaptığımız tüm örgütlenme ve tabandan yapılan çalışmaların getirisiyle sokaklara çıktık. Bugün için kaçınılmaz olan göreve, siyasi iktidarı fethetmek gayesinde devam etme ihtiyacını vurgulamak için tarihimizin en iyi geleneklerine yüzümüzü dönerek bunu yaptık."

Liberal ve gelenekselci söylemlerle İkinci Cumhuriyeti'n romantikleştirilmesi ve fetişleştirilmesine karşı çıkan CJC, "kendisini cumhuriyetçi olarak tanımlamaya cesaret eden, ancak saltanatın en ufak bir şekilde sorgulamanmasına karşı çıkan sosyal demokrasinin aksine" amaçlarının sadece monarşiyi sona erdirmekten ibaret olmadığını, aynı zamanda kapitalist sınıfı da bitirmek olduğunun altını çizdi.

1931'de İspanya'da Kral XIII. Alfonso'nun ülkeden kaçmasının ardından ilan edilen Cumhuriyet İspanya İç Savaşı'nı 1939'da faşistlerin kazanmasına dek sürmüştü. 1936 yılında Almanya ve İtalya'nın desteğini alan Franco Cumhuriyete karşı bir ayaklanma başlatmış ve dış müdahaleler yardımıyla ülkeye Krallık rejimini geri getirmişti.

Bugün hâlâ İspanya’da 14 Nisan Cumhuriyeti ve genel olarak cumhuriyetçi değerler, hem monarşiye karşı hem de faşizme karşı mücadelede sembolik öneme sahip.