İspanya'da emekli generallerden darbe tehdidi

Avrupa Birliği üyesi birçok ülkede olduğu gibi İspanya’da da faşist/faşizan hareketler pıtrak gibi çoğalıyor. Geçtiğimiz günlerde İspanyol medyasında yer alan bir habere göre, bir kısmı general seviyesinde 70 emekli hava kuvvetleri subayının, kurdukları WhatsApp grubunda ‘’ülkenin birliğini korumak için’’ ‘’solcu’’ların nasıl toplu olarak katledileceklerini tartıştıkları ortaya çıktı.

Bağımsızlık yanlılarının güçlü olduğu özerk Katalonya parlamentosunun (ANC) havaya uçurulmasından, 47 milyon nüfuslu İspanya’da solcu olduklarını varsaydıkları, aileleriyle birlikte 26 milyon insanı kurşuna dizme önerilerine kadar benzeri konuların tartışıldığı grup, ilk bakıştaki izlenimin aksine, canı sıkılan yüksek rütbeli emekli subayların ‘’gevezelik’’ yaptıkları bir ortam olmanın çok ötesinde siyasi bir anlam ifade ediyor.

Ülkeyi 40 yıl boyunca terörle yöneten faşist lider Franco taraftarı olduklarını açıklamaktan çekinmeyen subayların söz konusu gruba, 350 sandalyeli, İspanya Parlamentosu’nda 52 vekille temsil edilen faşizan VOX partisi başkanı Santiago Abascal’ın da ‘’misafir’’ olarak katıldığı ve grup üyelerini selamladığı ortaya çıktı.

Yine bu gruba dahil askerlerin de içinde olduğu 73 subayın, İspanya Kralı VI. Felipe’ye bir mektup yazdıkları da medyada yer aldı. Mektupta, solcu hükümetin ülkenin birliğini tehdit ettiği ve teröristler ile bölücüleri desteklediği şikayetleri yer alıyor.

Sosyalist Parti ile liberal solcu Podemos ittifakı arasındaki koalisyon hükümeti, yargı organlarını göreve davet etmek dışında bir şey yapamazken, faşizan VOX partisi olaya “demokrasi” açısından yaklaşarak katkısını koydu.

VOX ortaya çıkan yazışmalardaki ifadeleri kınamayı reddetmekle kalmıyor, çıtayı yükselterek ‘’Kişiye özel görüşmelerin ifşa edilerek’’ darbe ve toplumsal soykırım planları yapan faşistlerin ‘’haklarının çiğnendi’’ğinden şikâyet ediyor.

Franco’ya bağlılığın faşist hareket dışında İspanyol sağının geneli tarafından paylaşıldığı ülkede, VOX’un açıklamaları bu toplumsal temele dayanıyor.

Tıpkı Hitler’in ve Franco’nun yaptıkları gibi

Peki, bu tür yazışmaların dışarıya sızabileceği veya grubun polis vb. güvenlik kurumları tarafından izlenebileceğini bilecek konumlarda bulunmuş bu kişilerin, bu denli pervasız olmaları asker cesaretiyle açıklanabilir mi? Ya da geniş sayılabilecek toplumsal destekle?

Güvendikleri aslında İspanyol demokrasisinin kurumları.

Üç yıl önce, 2017’nin son aylarında, yüzden fazla polisin üye olduğu yine bir WhatsApp grubunun yazışmaları basına sızdırılmıştı. Burada, Franco ve Hitler’in övüldüğü, göçmenler için (gaz odalarının) yeniden bacalarının tütmesi gerektiği ifade edilirken, hedefte yok edilmesi gereken solcular vardı.

Grupta ülkedeki durumu şikâyet eden bir polise verilen yanıtta ‘’Hâkim biziz, hukuku sokakta uygulayan biziz’’, ‘’Öldürmek bizim şiarımızdır’’ deniyordu. Dönemin Madrid Belediye Başkanı Manuela Carmena başta olmak üzere solcu siyasileri isim vererek, uzun bir sürede acı çektirerek öldürmekle tehdit eden grubun yazışmaları ortaya çıkınca ilk tepki gösterenler polis sendikaları oldu! Yazışmaların içeriği hakkında bir şey söylenmezken, bazıları özel yazışmaların sızdırılmasının utanç verici olduğuna vurgu yapıyor ve bunların açıklanmasıyla polisin imajının bozulduğundan şikâyet ediyordu. Sızdıran polis de, teşkilatta azınlıkta olan ‘’solcu polis örgütü CCOO üyesi provokatör’’ bir polisti!

Yazışmaları sızdıran polis, bütün delilleri detaylı bir dosya haline getirerek polis teşkilatındaki yetkililere vermesinden sonra bir türlü soruşturma açılmamasından ve meslektaşları tarafından tehdit edilmeye başlandıktan sonra, bunları kamuoyuna açıklamıştı.

Piyasacı ‘’solcu’’ hükümetin açmazı: Syriza Sendromu

İspanya’da bu yılın başında kurulan Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ile ‘’sol’’ Podemos ittifakı, tıpkı Yunanistan’da Podomos’un kardeş partisi Syriza gibi sol sloganlarla, bir azınlık hükümeti kurdular. ‘’Solcu’’ hükümetin Corona salgınının vurduğu İspanyol emekçilerinin hiçbir sorununu çözemediği gibi, salgının yayılmasıyla sağlık sisteminin çökmesini engelleyememesi kitleleri umutsuzluğa ya da faşizan hareketlerin sunduğu ‘kolaycı’ çözümlere itiyor.

Podemos ittifakı hükümette bir yılını doldurmadan en güçlü olduğu özerk bölgelerde yapılan seçimlerde büyük oranda oy kaybederek krize girdi. Koalisyonun büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi’nin salgınla ilgili acil önlemleri parlamentodan geçirebilmek için faşizan partilerin taleplerine yanıt verme karşılığında onlardan destek almaya çalışması ise sol etiketli politikaların yanında solun geneline de zarar verdiği görülüyor.

Geçen yılın sonunda yapılan seçimlerden sonra bir değerlendirme yapan İspanya İşçileri Komünist Partisi "Sosyal demokrasinin iflası, aşırı sağcılar ve aşırı liberallerin ilerlemesi gösteriyor ki egemen blok radikalleşiyor, eğer böyleyse işçi sınıfı da buna aynı şekilde yanıt vermek zorunda" diyordu.

Geçen bir yıl, komünist partinin siyasi öngörülerinin büyük bir kısmının doğrulandığını gösteriyor.