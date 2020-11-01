İspanya'da Covid-19 önlemleri karşıtı gösteriler: 47 gözaltı

İspanya'nın Madrid, Vitoria, Bilbao, Santander, Logrono ve Barselona kentlerinde Covid-19 salgını önlemlerine karşı dün gece protesto düzenlendiği belirtildi.

İspanyol haber ajansı EFE'nin güvenlik kaynaklarına dayanarak verdiği haberlere göre, gösterilerde polis ile protestocular arasında arbede yaşanırken başkent Madrid'de 32 kişinin gözaltına alındığı, 3'ü polis 13 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca Logrono'da 6, Santander'de 5, Bilbao'da 4 kişinin gözaltına alındığı, aralarında polislerin de olduğu 10'dan fazla kişinin yaralandığı kaydedildi.

Sağcı gruplar ile Covid-19 salgınını reddeden grupların sosyal medya üzerinden yaptıkları çağrılarla hafta başında Barselona'da başlayan gösteriler, kısa zamanda diğer büyük kentlere sıçramıştı.

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin 25 Ekim'de aldığı olağanüstü hal (OHAL) kararı Meclis oylamasıyla 9 Mayıs'a kadar uzatılmıştı.