İspanya salgında Mart ayı sonuna döndü

Son günlerde Avrupa ülkelerinin neredeyse tümünde günlük vaka sayılarında ciddi bir artış var.

Salgından en çok etkilenen ülkelerden birisi olan 47 milyon nüfuslu İspanya’da durum daha da vahim. 21 Ağustos itibariyle toplam vaka sayısı 390 bine ulaştı.

İspanya’da Ağustos ayında günlük ortalama 4 bin 644 yeni vaka saptanırken, sayı 21 Ağustos’ta 8 bin 148’e ulaştı. Bu kadar vaka en son 28 Mart’ta görülmüştü: 8 bin 244.

İspanya’da toplam vaka sayısının seyri

Bilindiği gibi günlük vaka sayısındaki değişimi yaratan faktörlerden birisi yapılan test sayısıdır. Avrupa ülkeleri vaka sayılarının artışa geçmesi üzerine Ağustos ayında test sayılarını da artırdılar.

Ancak test sayısındaki günlük değişim İspanya’daki vaka sayısı değişimini açıklamıyor.

Zira 1.000 kişiye yapılan test sayısının (son 1 haftalık dönemin ortalaması olarak) birbirine eşit olduğu (0,96) 1 Ağustos ve 30 Nisan tarihlerindeki vaka sayıları birbirinden çok farklı: 30 Nisan’da 1.241, 1 Ağustos’ta 3 bin 92.

İspanya’da 1.000 kişiye yapılan günlük test sayısının seyri



