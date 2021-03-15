İspanya, haftada 4 gün mesai için deneme süreci başlatıyor

İspanya'da hükümet, haftada 4 gün çalışma projesini uygulamayı kabul eden şirketler için bir deneme süreci başlatılmasını kabul etti.

Söz konusu projeyi, bu yılın başında Más País partisi önermişti. Projeye ilişkin bir sonraki görüşmenin önümüzdeki haftalarda yapılması bekleniyor.

Más País'ten Iñigo Errejón, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Haftada 4 günlük çalışmayla (32 saat), zamanımızın gerçek gündemini oluşturmuş oluyoruz. Bu zamanı gelen bir fikirdi" dedi.

Errejón, "İspanya, işçilerin Avrupa ortalamasına göre daha fazla mesai yaptığı ülkelerden biri. Ancak, en üretken ülkelerden biri değiliz. Daha fazla çalışmak, daha iyi çalışmak anlamına gelmiyor" diye konuştu.

Más País, yılın başında hükümete, şirketlerin çalışma saatlerini düşürmesine dönük 3 yıl süresi olan 50 milyon avroluk bir proje önermişti.