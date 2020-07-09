İspanya bu haftasonu bölgesel seçimlere gidiyor

İspanya’da normal koşullarda 5 Nisan’da düzenlenmesi planlanan ancak koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Galiçya ve Bask (Euskadi) bölgesel seçimleri bu hafta 12 Temmuz Pazar günü düzenlenecek.

Alınan seçim kararı, koronavirüs salgınının etkisini yeterince kaybedip kaybetmediği konusunda İspanya’da tartışmaya yol açmış, birçok uzman tarafından eleştirilmişti. Özellikle bu haftaiçi Galiçya Özerk Bölgesi’nde 70 bin kişinin karantinaya alınması, bu tartışmaları daha da alevlendirdi.

Öte yandan Galiçya ve Bask Özerk Bölgeleri, pandemi süreciyle birlikte sayısı ve büyüklüğü hızla artan fabrika eylemlerinin ve grevlerin en önemli merkezlerinden ikisi konumunda bulunuyor. Koronavirüs salgınının ekonomik sonuçlarından kaçınmak isteyen birçok şirketin; hükümetin de desteğiyle işten çıkarma, ücret kesintisi gibi yollara başvurmasının yanı sıra, Nissan ve Alcoa gibi büyük şirketler de İspanya pazarından çekileceğini duyurmuştu. İşçi sınıfına yönelik bu saldırılara karşı düzenlenen grev ve eylemler kısa sürede bu şirketlerin neredeyse tüm fabrikalarına yayılırken, kapatılma kararı alınan Nissan ve Alcoa fabrikalarındaysa, “fabrikaların kamulaştırılması ve üretime devam edilmesi” talebi ön plana çıkmıştı.

12 Temmuz Pazar günü Galiçya ve Bask’ta yapılacak olan bölgesel seçimlere bu tartışmaların ve grevlerin gölgesinde gidilecek. Birçok sosyal demokrat ve sağcı parti bölgesel hükümet görevini üstlenmek üzere yarışa girerken, grevlerin de etkin bir parçası olan İspanya İşçileri Komünist Partisi (PCTE) seçimlere katılan tek komünist parti olacak. Seçimleri işçi sınıfına seslenmenin bir aracı olarak değerlendiren parti, “Galiçya/Euskadi için, işçi sınıfı için!” sloganıyla seçimlerde yerini alacak.