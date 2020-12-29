İspanya aşı olmayanları kayıt altına alacak

İspanyol sağlık makamlarının, koronavirüs aşısı olmayı reddeden insanların isimlerini listeleyecekleri bir kayıt defteri oluşturacağı açıklandı. İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa, pazartesi günü yaptığı açıklamada, söz konusu kayıtların kamuya açık olmayacağını ve yalnızca diğer Avrupa ülkeleri ile paylaşılacağını dile getirdi.

DW Türkçe'de yer alan habere göreBakan Illa, sağlık makamlarının toplanacak bilgiler ile ilgili "veri koruma açısından büyük hassasiyet göstereceklerini" kaydetti. Salvador Illa ayrıca, İspanya'da aşı zorunluluğu getirilmediğinin de altını çizdi.

Devlete bağlı kamuoyu araştırma kuruluşu Sosyolojik Araştırmalar Merkezi'nin yürüttüğü bir araştırma, Almanya'da aşı karşıtlarının oranının ciddi biçimde azaldığını ortaya koydu. Aşıyı reddedeceğini söyleyenlerin oranı kasım ayında yüzde 47 iken, bu oran aralık ayında yüzde 28'e düştü. Aynı zaman diliminde aşı olacağını söyleyen kişilerin oranıysa yüzde 37'den yüzde 40'ın üzerine çıktı.

Hedef iki ayda iki milyon aşılama

Diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi İspanya'da da aşılama işlemi pazar günü başladı. İspanyol hükümeti, şubat ayı sonuna kadar 2 buçuk milyon kişinin aşı olmasını umuyor.

İspanya, koronavirüs pandemisinden en çok etkilenen ülkelerden biri. Resmi verilere göre, şu ana kadar 1,8 milyon vakanın kaydedildiği ülkede, salgının başlangıcından bu yana yaklaşık 50 bin kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.