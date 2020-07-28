İsmail Türüt, Arif Sağ'ı ırkçı buluyormuş!

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker için bestelediği şarkıyla bilinen ve “Plan Yapmayın Plan” adlı şarkıda Hrant Dink cinayetini övmek ve halkı düşmanlığa tahrik etmekten yargılanan İsmail Türüt, Çay TV’de katıldığı "Toplumsal Bakış" adlı programda, ürkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin (MESAM) 16. Olağan Genel Kurulu’na ilişkin görüşlerini paylaştı.

Türüt, "Recep Ergül kardeşimizi beğeniyorum, destekliyorum. Benim oyum da O’nundur. O’nun için uğraşacağım, çalışacağım. Buradan Karadenizli arkadaşlarımıza sesleniyorum. Recep’e destek verelim, çünkü özellikle Arif Sağ yönetimini kabul etmiyorum. Çünkü mezhepçilik ediyorlar, ırkçılık ediyorlar, bölücülük ediyorlar, kusura bakmayacaklar" sözleriyle Recep Ergül’e desteğini açıkladı.

2011 Genel Seçimleri’nde AKP’den Kars milletvekili aday adayı olan ve daha sonra “âkil adam” Orhan Gencebay’ın “manevi oğlu” olarak basında adı geçen Recep Ergül, “MESAM Değişim ve Adalet Grubu”nun liderliğini yapıyor.

MESAM’ın 16. Olağan Genel Kurulu, 27 Ağustos’ta Cevahir Kongre Merkezi’nde yapılacak.