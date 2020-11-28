İsmail Kahraman’ın yeğenine 7 milyon lira borsa cezası

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), eski TBMM Başkanı AKP'li İsmail Kahraman'ın yeğeni Harun Kahraman'a 7 milyon 217 bin TL idari para cezası kesti. SPK'nın önceki gün yayımladığı bültende cezaya neden olan eylemin “@kahraman_harun Twitter hesabı üzerinden Borsa İstanbul'da işlem gören GEREL hisselerine ilişkin takipçilerine ‘al' veya ‘tut' tavsiyesi verdikten hemen sonra mülkiyetinde bulunan GEREL paylarını satması” olduğu belirtildi.

Ceza, SPK'nın Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 6. Maddesi'nin 4. Fıkrası'na dayandırıldı.

Sözcü'nün haberine göre, Kahraman'a 22 Nisan 2020'de aynı maddeye dayanarak ve aynı eylem gerekçesiyle ama bu defa PETKİM hisseleriyle ilgili olarak 1 milyon 175 bin TL ceza kesilmişti. Kahraman'a 30 Eylül 2020'de yine aynı maddeden aynı eylem gerekçesiyle ama bu defa da Net Holding hisseleriyle ilgili olarak 1 milyon 175 bin TL idari para cezası kesilmişti.