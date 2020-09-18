İslami Cihat: Savaşta kırmızı çizgi tanımayacağız

Filistinli direniş örgütü İslami Cihat Gazze’deki direniş gruplarının İsrail ordusunun herhangi bir saldırgan eylemine yanıt vermeye hazır olduklarını, işgalci rejimle savaşta hiçbir kırmızı çizginin olmadığını açıkladı.

Lübnan’ın al-Mayadeen kanalına röportaj veren İslami Cihat Genel Sekreteri Ziyad Nehale Filistinli direniş gruplarının işgal altındaki Batı Şeria’da da askeri varlıklarının olduğunu ve İsrail’in direnişin roketleri için bir hedef teşkil ettiğini söyledi.

‘‘İşgalciye karşı gerçekleştirilecek direniş eylemlerinde kırmızı çizgilerimiz olmayacak ve savaş çıkması halinde bütün İsrail hedef alınacak’’ diye konuşan Nehale, Filistinli örgütlerin ortak bir liderlik kurması yönünde alınan karara atfen, Filistin topraklarında özellikle de Batı Şeria’da önemli değişimler yaşanacağını belirtti.

İslami Cihat Genel Sekreteri, kısa bir süre içinde ortak askeri eylem için yeni denklemler geliştireceklerini haber vererek, Gazze’deki gruplar için bağlayıcı bir ateşkesin söz konusu olmadığını, Gazze sınırlarında sürekli bir savaş ve çatışma durumunda olduklarını hatırlattı.

Filistinli liderlere birleşik bir siyasi program ortaya koyma çağrısında bulunan, Nehale ‘‘Filistin halkının ve liderliğinin barış yanılsamasından uzak, sarih ve birleşik bir proje geliştirmesini istiyoruz’’ ifadesini kullandı.

‘‘Filistin halkı başından beri yalnız savaştı’’ diyen Nehale, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’i İsrail’le anlaşma imzaladıkları, Suudi Arabistan’ı ise İsrail uçağının Mekke ve Medine üzerinden uçmasına izin verdiği için eleştirerek, Türkiye ve İran’a Filistin davasına verdikleri destek için teşekkür etti.

İslami Cihad örgütü Salı günü, İsrail ve iki Arap hükümeti arasında Washington’da normalleşme anlaşmasının imzaladığı saatlerde Aşkelon ve Aşdad’a düzenlenen roket saldırılarını da üstlenen İslami Cihat lideri saldırının ‘‘Beyaz Saray’daki aşağılanmaya bir yanıt’’ olduğunu sözlerine ekledi.