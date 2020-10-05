İŞKUR'dan roman yurttaşa yanıt: Alımlar AKP üzerinden

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, İŞKUR’un istihdam politikasını AKP ilçe başkanları kanalıyla yürüttüğü iddiasını meclis gündemine taşıdı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yanıtlanmak üzere soru önergesi veren CHP’li Polat, “Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri işsizlik iken, istihdam sayısını yükseltmek için kurulan İŞKUR’un, AKP’nin işçi alım kurumu olarak kullanılması kabul edilemez” dedi.

Polat, İŞKUR'la ilgili çeşitli illerden benzer şikayetlerin gündeme geldiğini belirterek "Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri olan istihdamın korunması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak üzere kurulan İŞKUR, AKP’nin işçi alım kurumu haline gelmiş. Bu kabul edilemez." dedi.

Roman yurttaşların istihdamı için İŞKUR Konak’a yönlendirme yapan İzmir Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdullah Cıstır’a alımların "AKP’li ilçe başkanları üzerinden geçiyor" cevabı verildiği bilgisinin kendilerine iletildiğini belirten Polat "Bize her gün istihdam ile ilgili sosyal medyadan yüzlerce mesaj geliyor. O mesajları okurken içerisinde bulunduğumuz durumdan utanıyoruz. Ama ekonominin sorumlusu olan ve bu ülkenin kaynaklarını savuran AKP ve onun güdümündeki resmi kurumlar, bir işçi alırken bile ilk olarak siyasi partisine bakıyor. Ülkemizin çeşitli yerlerinde bu sorunlar sesli bir şekilde dile getirilirken yetkili kimse çıkıp açıklama yapmıyor” ifadelerini kullandı.