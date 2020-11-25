İskoçya'da tampon ve ped gibi regl ürünleri ücretsiz yapıldı.

CNN'de yer alan habere göre, İskoçya Parlamentosu, geçen yıl sunulan regl ürünlerine ücretsiz erişimini öngören yasa tasarısını dün oyladı. Tasarı, oylama sonucunda meclisten geçti.

Söz konusu yasayla birlikte, İskoçya'da regl ürünlerine okul ve üniversiteler dahil olmak üzere kamu binalarında ücretsiz erişilebilecek. Yeni yasaya göre, regl ürünlerinin ücretsiz erişiminden ülkedeki yerel yetkililer ve eğitim yetkilileri sorumlu olacak.

Bununla birlikte, İskoçya, regl ürünlerini ücretsiz yapan ilk ülke oldu.