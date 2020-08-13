‘İskoçların çoğunluğu Birleşik Krallık’tan bağımsızlığı destekliyor’

İngiltere’de YouGov araştırma şirketinin Times gazetesi için yaptığı anketin sonucuna göre İskoçların yüzde 53’ü Birleşik Krallık’tan bağımsızlığı desteklediğini belirtti.

Dün yayımlanan anket sonuçlarına göre Ocak ayında yapılan son anketle kıyaslandığında bağımsızlığı destekleyen İskoçların oranının 2 puan arttığı bildirildi.

Bu artış, koronavirüs salgınıyla mücadelede İskoçya’nın milliyetçi yönetiminin başarılı, Boris Johnson başbakanlığındaki Birleşik Krallık hükümetininse başarısız bulunmasının bir sonucu olarak yorumlandı.

İskoçlar 2014’te yapılan referandumda yüzde 55 oy oranıyla bağımsızlığı reddetmişti. Anketlerdeki bu sonuç Birleşik Krallık’tan bağımsızlık için yeniden referanduma gidilmesi yönündeki çağrıların da güçleneceği şeklinde yorumlanıyor.

İskoç Ulusal Partisi (SNP) yeniden referandum yapma hakları bulunduğunu savunurken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise 2014 referandumu sonuçlarının nihai olduğunu ve bu sonuçlara saygı duyulması gerektiğini ileri sürüyor.

Araştırma ayrıca İskoç Parlamentosu’nda gelecek yıl yapılacak seçimlerde SNP’nin “beklenmedik bir çoğunluk" elde edebileceğini gösteriyor.

Ankete katılanların yüzde 72’si SNP lideri Nicola Sturgeon’u “çok” ya da “yeterli ölçüde” başarılı bulurken, Johnson’ı başarılı bulanların oranı yalnızca yüzde 20 oldu.

Ankete katılanların yüzde 52’si “İskoçya’nın doğru yolda olduğunu” düşünürken, bu oran geçen yıl yapılan ankette bundan 20 puan daha düşüktü.

Birleşik Krallık nüfusunun yüzde 10’unu oluşturan İskoçya’da Temmuz ortasından beri Covid-19 kaynaklı ölüm görülmemişti.

Ancak ölüm sayılarını tespit ederken daha yaygın bir metodoloji kullanan Birleşik Krallık’ta bu süre zarfında Covid-19’dan ölenlerin sayısı bin 362 oldu.

YouGov araştrıma şirketi 6-10 Ağustos tarihleri arasında yaptığı ankete bin 142 yetişkinin katıldığını açıkladı.