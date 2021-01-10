İskoç Ulusal Partisi'nden Johnson'a Brexit nedeniyle tazminat talebi

İskoç Ulusal Partisi (SNP), Brexit nedeniyle İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan tazminat talep etti.

The Guardian'da yer alan habere göre, İskoçya'nın bağımsızlığı için ikinci bir referandumun yapılmasını savunan SNP, İskoç balıkçıların Brexit nedeniyle mağdur olduğunu savunuyor.

SNP lideri Ian Blackford, İngiltere parlamentosunda yaptığı açıklamada "Johnson'ın muhafazakarları, ekonomimize verdikleri uzun vadeli zarardan dolayı İskoç işletmecilerden özür dilemeli ve İskoçya'ya tazminat ödemeli" dedi.

Blackford, Brexit'i, "İskoçya'nın iradesini yok sayan gereksiz bir ekonomik vandalizm hareketi" olarak niteledi.