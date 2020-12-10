İSKİ su borçlarını yapılandırıyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü, 7256 Sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle İlgili Kanun" kapsamında, abonelerin 31 Ağustos 2020 öncesine ait ödenmemiş su borçları yeniden yapılandırmaya başladı. Buna göre su borçları ikişer aylık dönemler halinde 36 aya kadar taksitle ödenebilecek. Peşin ödemede yüzde 90 gecikme zammı indirimi yapılacak.

Abonelerin borçlarını yeniden yapılandırabilmesi için, 31 Aralık 2020 tarihine kadar www.iski.istanbul adresi üzerinden Borç Yapılandırma Formu doldurarak veya randevu alındıktan sonra en yakın İSKİ Şube Müdürlüğüne giderek müracaat etmesi gerekiyor.