İşkenceye maruz kalmıştı: Osman Şiban gözaltına alındı

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında bu sabah polis Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Güneş Mahallesi'nde ikamet eden Osman Şiban’ın evine baskın düzenledi. Baskın sonrası Şiban gözaltına alınarak, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Toros Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, gördüğü işkence sonrası evinde tedavisi devam eden Şiban'ın kontrollerinin yapılması için sağlık heyetin toplanmasının beklendiği öğrenildi.

Şiban'ın işlemleri sonrası soruşturmanın yürütüldüğü Van'a götürüleceği öğrenildi.

Van’ın Çatak ilçesinde 11 Eylül 2020'de askerler tarafından gözaltına alıann Osman Şiban ve yaşamını yitiren Servet Turgut'un helikopterden atıldığı iddia edilmiş, iki isim de ağır işkenceye maruz kalmıştı.