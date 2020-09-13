İskeleden düşerek hayatını kaybeden Dilek Dayar’ın ağabeyi: Kaza, masraflardan kaçınıldığı için oldu

Dilek Dayar, “Büyük Postane” olarak bilinen, İstanbul Sirkeci’deki tarihi PTT binasının restorasyon işinde restoratör olarak çalışırken, 26 Temmuz 2018’de iskeleden düştü ve yaşamını yitirdi.

Mimari Restorasyon Bölümü mezunu olan ve iş hayatına ölümünden yedi ay önce atılan Dilek Dayar, iş cinayetine uğradığında 23 yaşındaydı.

Medyascope'dan Ufuk Çeri'ye konuşan Dilek Dayar'ın ağabeyi Sedat Dayar, “Olayın gizlenmeye çalışıldığını anladık” dedi.

Yağmurlu havada, iş durması gerekirken çalışmaya devam eden Dilek Dayar’ın çalıştığı iskele ile bina duvarı arasında 30 santimetre olması gereken mesafe 110 santimetreydi.

Ölümünden bir gün önce evlerinin balkonunda Dilek ve annesi ile oturduklarını söyleyen Sedat Dayar, “O gece karşımızdaki yüksek binayı göstererek ‘Abi ben o kadar yükseğe çıkıp orada çalışıyorum’ dedi. O zamana kadar bu kadar yüksek bir yerde çalıştığını bilmiyordum. O konuşmayı unutmuyorum” diye konuştu.

Taziye sürecinden sonra kazanın basında yer almadığını fark ettiklerini söyleyen Dayar, “Sirkeci Postanesi’nde olan ölümlü bir kazanın medyada yer almamasından, olayın gizlenmeye çalışıldığını anladık. Sirkeci Postanesi’ni Türkiye’de bilmeyen yok. Burada yaşanan olay bir şeklide medyaya yansırdı. Bunun üzerine kendimiz hemen bir blog açarak, bu olayın gizlenmesini engellemek istedik” dedi.

Birkaç bin liralık masraftan kaçındıkları için Dilek yaşamını yitirdi

Kazadan üç gün sonra postane binasına giderek, olay yerinin fotoğraflarını çektiğini belirten Dayar: “Fotoğrafları çekerken düştüğü yeri de görmüş oldum. Yanımda dış cephe işleriyle uğraşan bir kuzenimin eşi de vardı. Fotoğraf çekerken çok fazla eksiklik olduğunu gördük. Dilek’in düştüğü yerde açıklık 110 cm civarındaydı. Öğreniyoruz ki iskelenin boşluğu en fazla 30-35 cm olmalıymış. Oysaki Dilek’in düştüğü yer 110 cm” dedi. Dayar, “Maalesef ki birkaç bin liralık masraflardan kaçınılıp önlemlerden vazgeçildiği için kaza meydana geldi ve Dilek hayatını kaybetti” diye konuştu.