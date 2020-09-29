'İsimsizler Hareketi' soruşturmasında üç kişi tutuklandı

İstanbul merkezli başlatılan “İsimsizler Hareketi” soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında yazar Temel Demirer'in de bulunduğu 24 kişiden 18'i adliyeye sevk edildi.

Gazeteci Hakan Gülseven aynı gün serbest bırakılırken, 18 kişinin dört günlük gözaltı süresi dolduktan sonra emniyette ifadeleri alındı. İfadeleri alınan 18 kişi İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne getirildi ve 11 kişi ifadelerin ardından serbest bırakıldı.

Dört kişi adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk edilirken Şehmus Kavak, Misli Cihan Şenleten ve Özgür Doğuş Erhan “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklandı.

Ne olmuştu?

Gazeteci Hakan Gülseven ve Taylan Kulaçoğlu, mayıs ayında İsimsizler Hareketi’ne yönelik operasyonla gözaltına alınmış, Gülseven serbest bırakılırken Kulaçoğlu tutuklanmıştı.

25 Eylül’de ise aralarında Temel Demirer, Hakan Gülseven, Perihan Koca, Tamer Doğan gibi isimlerin de olduğu 18 kişi, İsimsizler Hareketi soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Aynı soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı olan beş kişi evlerinde bulunamadıkları için alınamazken, gözaltına alınan gazeteci Hakan Gülseven aynı gün ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.