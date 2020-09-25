'İsimsizler hareketi' soruşturmasında gözaltına alınanlara avukat kısıtlaması

“İsimsizler hareketi” soruşturması kapsamında aralarında yazar Temel Demirer’in de bulunduğu 23 kişi hakkında 24 saat avukat kısıtlaması getirildi. Aynı kapsamda gözaltına alınan gazeteci Hakan Gülseven ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.



Sabah saatlerinde “İsimsizler hareketi” soruşturması kapsamında İstanbul merkezli Balıkesir, Aydın, Denizli, Diyarbakır ve Tekirdağ yapılan eş zamanlı operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan gazeteci Hakan Gülseven ifadesi alındıktan serbest bırakıldı. 23 kişinin Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde tutuldukları belirtildi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre gözaltına alınanlar hakkında 4 günlük gözaltı kararı bulunduğu belirtilirken, 24 saat avukat kısıtlaması getirildiği öğrenildi.



Aynı soruşturma kapsamında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla sabah evinden alınan yazar Temel Demirer’in avukatı Zeynep Ceren Boztoprak’ın verdiği bilgilere göre operasyonu siber suçlarla mücadele biriminin yönettiği, gözaltına alınanların Terörle Mücadele Şubesinde tutulduklarını belirtti. Müvekkili Temel Demirer hakkında 4 günlük gözaltı kararı bulunduğunu belirten Boztoprak, aynı kapsamda 23 kişinin gözaltında olduğunu gözaltındaki isimlerin muhtemelen pazartesi günü savcılığa çıkarılacağını belirtti.